La vittima Vito Genovese

C’è un quarto uomo arrestato per l’omicidio allo Zen 2 di Vito Genovese, 45 anni, ucciso con un cacciavite nei pressi dopo avere sorpreso i ladri in un box in via Costante Girardengo. Per quel delitto erano stati arrestati già tre aggressori, due minorenni di 16 e 17 anni e un maggiorenne di 33. Adesso l’arresto su ordinanza del gip di Palermo è scattato per un uomo di 47 anni.

Il delitto è stato commesso lo scorso ferragosto. Le indagini condotte dai carabinieri hanno accertato che la vittima era intervenuta a causa della presenza di persone sospette vicino ai box di famiglia. Nell’occasione era stata aggredita verbalmente e fisicamente con l’ausilio di un cacciavite e di un casco.

Grazie a intercettazioni ambientali e telefoniche, testimoniali e accertamenti tecnici sui reperti, è stata ricostruita la dinamica dell’aggressione e sulle fasi che hanno scandito la lite. Al pestaggio avrebbe partecipato anche l’uomo di 47 anni, che si sarebbe accanito sulla vittima mentre era già ferita e frastornata dai colpi iniziali, anche con pugni sferrati al corpo. L’uomo è stato portato nel carcere Pagliarelli.