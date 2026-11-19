Nuovo processo d’appello per l’omicidio di Francesco Bacchi ucciso al culmine di una rissa nei pressi della discoteca Medusa di Balestrate nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2024.

I giudici della cassazione hanno annullato con rinvio ad altra sezione d’appello la sentenza di condanna nei confronti di Andrea Cangemi a 14 anni e 8 mesi per rissa e omicidio preterintenzionale, e Alessio Greco a un anno solo per la rissa. Sono stati accolti i ricorsi presentati dai rispettivi avvocati, Bartolomeo Parrino e Claudio Gallina Montana, e dunque bisognerà quindi rifare parzialmente il processo e rideterminare le pene. La procura generale aveva chiesto di non accogliere i ricorsi giudicandoli inammissibili.

In primo grado, con l’abbreviato che prevede la riduzione di un terzo della pena, Cangemi era stato condannato a 14 anni e 8 mesi. Greco invece aveva ricevuto la pena più lieve, un anno con pena sospesa.

La corte d’appello aveva confermato accuse e condanne, ma adesso parte della sentenza dovrà essere riformata. A Cangemi, con l’esclusione di una delle aggravanti, è stata ridotta la pena a 13 anni e 4 mesi, mentre per la seconda aggravante bisognerà attendere la rideterminazione della pena. In questi anni l’unico ad essere stato condannato in via definitiva è stato Gaetano Lo Giudice, condannato a 1 anno e 8 mesi per la rissa.