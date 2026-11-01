Omicidio a Gangi nel Palermitano, imprenditore ucciso a colpi di fucile

Ignazio Marchese di

01/11/2026

Un uomo è stato ucciso a colpi di fucile nel palermitano. Il corpo è stato trovato fuori dalla sua auto in contrada Rolica a Gangi, nel cuore delle Madonie al culmine di ricerche che erano iniziate già da ore.

La vittima un imprenditore agricolo

La vittima è Gaetano Alessandro Barreca di 54 anni. L’uomo è uscito di casa alle 14 di ieri e non ha fatto ritorno: a dare l’allarme è stata la famiglia, che per ore non ha avuto notizie dell’imprenditore agricolo. Nella notte, poi, il ritrovamento del cadavere. Le indagini sono condotte dai carabinieri, con il coordinamento della procura di Termini Imerese diretta da Angelo Cavallo.

Ucciso con due colpi di fucile al petto

Sarebbe stato ucciso con due colpi di fucile al petto Alessandro Gaetano Barreca l’imprenditore agricolo di 54 anni ucciso nelle campagne tra il palermitano e l’ennese. I carabinieri hanno sentito i familiari dell’uomo che hanno lanciato l’allarme dopo che non avevano più notizie da ore.

I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcune aziende agricole per cercare di risalire all’autore dell’omicidio. Le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese diretta da Angelo Cavallo al momento non escludono alcuna pista.

Sindaco di Gangi, siamo sconvolti

“Siamo sconvolti per quanto successo all’imprenditore agricolo Alessandro Gaetano Barreca, ucciso nel territorio tra Gangi e Nicosia. In paese non si verificava un omicidio forse da cinquant’anni. In paese lo conoscevano tutti. Non riusciamo a comprendere quale possa essere il movente di questo tragico delitto”. Lo dice il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello sull’omicidio scoperto la scorsa notte nelle campagne del piccolo centro nelle Madonie.

Le ultime ore di vita di Barreca

L’imprenditore agricolo che aveva aziende, terreni e diversi immobili lascia la moglie e un figlio di 18 anni.

E’ stata proprio la donna a lanciare l’allarme. Barreca è uscito di mattina, ma la donna che si trovava a Palermo non aveva notizie del marito e attorno alle 16 ha iniziato a cercarlo. Prima messaggi, poi decine di chiamate. I

l telefono squillava, ma l’imprenditore non rispondeva. Sono scattate le ricerche e solo attorno all’una e trenta della scorsa notte i carabinieri sono andati alle spalle delle abitazioni in contrada Rolica e hanno trovato la Jeep dell’imprenditore ancora accesa e il corpo fuori dalla vettura. In queste ore dopo l’ispezione del medico legale il corpo di Barreca sarà portato all’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia che sarà disposta dalla procura.