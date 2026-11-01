Omicidio a Gangi nel Palermitano, uomo ucciso a colpi di pistola sulle Madonie

Ignazio Marchese di

01/11/2026

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola nel palermitano. Il corpo è stato trovato fuori dalla sua auto in contrada Rolica a Gangi, nel cuore delle Madonie al culmine di ricerche che erano iniziate già da ore.

La vittima

La vittima è Gaetano Alessandro Barreca di 54 anni. L’uomo è uscito di casa alle 14 di ieri e non ha fatto ritorno: a dare l’allarme è stata la famiglia, che per ore non ha avuto notizie dell’imprenditore agricolo. Nella notte, poi, il ritrovamento del cadavere. Le indagini sono condotte dai carabinieri, con il coordinamento della procura di Termini Imerese.

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