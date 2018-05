Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco pochi minuti fa a Palermo. Il delitto è avvenuto nei pressi di via Decollati in un vicolo a pochi passi dalla Missione ‘Speranza e Carità’ di Biagio Conte.

La vittima si chiamava Dino Salvato e aveva 29 anni. il delitto è stato commesso con tipiche modalità da esecuzione della criminalità organizzata. I killer, infatti, gli hanno sparato al volto senza pietà.

Sul posto la polizia che ha dovuto faticare non poco per tenere lontani dalla vittima i parenti che sembra abitino nelle vie limitrofe a quella teatro del delitto. Strazianti scene di dolore quelle a cui si assiste in questi attimi nella zona

L’area è stata transennata e sono in corso i primi rilievi e le prime indagini medico legali e tecnico scientifiche.

in aggiornamento