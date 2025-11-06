I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Palermo, su richiesta della Dda nei confronti di tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare accusate di concorso in omicidio e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, entrambi aggravati.

Secondo le indagini i tre indagati avrebbero preso parte alle fasi preparatorie, garantendo supporto logistico e morale nell’omicidio di Giuseppe Incontrera, ucciso il 30 giugno del 2022 nel quartiere Zisa con alcuni colpi di pistola calibro 22 mentre percorreva in bicicletta la via Imperatrice Costanza. Per quel delitto è stato arrestato Salvatore Fernandez che aveva confessato il delitto. Gli arrestati avrebbero fornito il motoveicolo e l’arma del delitto, non trovata e, successivamente, aiutato il reo a occultare le prove.

Dopo l’omicidio è stata messa a segno l’operazione denominata “Vento”, eseguita il 6 luglio 2022, pochi giorni dopo l’omicidio di Incontrera, che era tra i destinatari del provvedimento, e in quell’occasione sono state fermate 18 persone appartenenti al mandamento mafioso di Porta Nuova, ritenute responsabili dei reati di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti ed estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose, hanno consentito di accertare che l’omicidio era in realtà premeditato.

Gli arrestati