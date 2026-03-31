Le previsione da IlMeteo.it

La Settimana Santa 2026 si apre con un’ondata di maltempo invernale che colpirà duramente il Sud e le regioni adriatiche tra il 1 e il 2 aprile, ma si chiuderà con un netto cambio di scenario: temperature fino a 25°C e condizioni stabili per Pasqua e Pasquetta. Il dato è confermato da iLMeteo.it, che descrive una delle svolte atmosferiche più marcate degli ultimi anni.

Per chi vive in Sicilia e nel Mezzogiorno, l’impatto è immediato: prima piogge intense, vento e mareggiate, poi un ritorno alla primavera piena proprio nei giorni festivi.

Il ritorno dell’inverno: tempeste e neve fuori stagione

Dopo i danni provocati dal Ciclone Harry e dalla tempesta Tempesta Jolinda, una nuova perturbazione scende rapidamente dal Nord Europa.

L’origine del fenomeno è chiara:

aria polare marittima dalla Scandinavia;

correnti più miti dal Nord Africa;

scontro termico violento.

Questo contrasto genera un vortice ciclonico destinato a stazionare tra Ionio, basso Tirreno e Stretto di Sicilia almeno fino a venerdì.

Neve eccezionale e maltempo diffuso

Tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile si prevede un evento raro per il periodo.

Le previsioni indicano:

fino a 1 metro di neve tra Abruzzo e Molise oltre i 1000 metri;

fiocchi fino a quote collinari;

temporali intensi al Centro-Sud;

venti forti e mareggiate.

Per la Sicilia e il Sud:

piogge diffuse;

raffiche di vento intense;

condizioni marine difficili.

Il ribaltone: arriva l’anticiclone delle Azzorre

Da sabato la situazione cambia radicalmente.

L’anticiclone delle Azzorre si espande sul Mediterraneo portando:

stabilità atmosferica;

cielo sereno;

temperature in forte aumento

Si passerà rapidamente da 14-15°C con pioggia a 22-25°C con sole.

Un cambio netto che segna l’inizio della primavera vera.

Pasqua e Pasquetta: cosa succede in Sicilia

Le previsioni indicano un quadro favorevole, con qualche eccezione.

Nel dettaglio:

sabato: residua instabilità al Sud;

Pasqua: prevalenza di sole;

Pasquetta: condizioni stabili con possibili brevi rovesci locali.

Le precipitazioni saranno limitate soprattutto nelle aree interne della Calabria e sui rilievi della Sicilia.

La probabilità di tempo stabile durante le festività è stimata intorno all’80%.

Il dettaglio giorno per giorno

Martedì 31 marzo

Nord: stabile e soleggiato

Centro: piogge su Marche, Abruzzo e Lazio, neve a 500-700 metri

Sud: maltempo diffuso

Mercoledì 1 aprile

Nord: parzialmente nuvoloso

Centro: forte maltempo sulle Adriatiche, neve abbondante

Sud: maltempo diffuso

Giovedì 2 aprile

Nord: poco nuvoloso e più mite

Centro: ancora maltempo e neve sui rilievi

Sud: piogge e instabilità

Tendenza

Ciclone attivo fino a venerdì su Sud e Adriatiche, poi anticiclone dominante.