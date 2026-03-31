La Settimana Santa 2026 si apre con un’ondata di maltempo invernale che colpirà duramente il Sud e le regioni adriatiche tra il 1 e il 2 aprile, ma si chiuderà con un netto cambio di scenario: temperature fino a 25°C e condizioni stabili per Pasqua e Pasquetta. Il dato è confermato da iLMeteo.it, che descrive una delle svolte atmosferiche più marcate degli ultimi anni.
Per chi vive in Sicilia e nel Mezzogiorno, l’impatto è immediato: prima piogge intense, vento e mareggiate, poi un ritorno alla primavera piena proprio nei giorni festivi.
Il ritorno dell’inverno: tempeste e neve fuori stagione
Dopo i danni provocati dal Ciclone Harry e dalla tempesta Tempesta Jolinda, una nuova perturbazione scende rapidamente dal Nord Europa.
L’origine del fenomeno è chiara:
- aria polare marittima dalla Scandinavia;
- correnti più miti dal Nord Africa;
- scontro termico violento.
Questo contrasto genera un vortice ciclonico destinato a stazionare tra Ionio, basso Tirreno e Stretto di Sicilia almeno fino a venerdì.
Neve eccezionale e maltempo diffuso
Tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile si prevede un evento raro per il periodo.
Le previsioni indicano:
- fino a 1 metro di neve tra Abruzzo e Molise oltre i 1000 metri;
- fiocchi fino a quote collinari;
- temporali intensi al Centro-Sud;
- venti forti e mareggiate.
Per la Sicilia e il Sud:
- piogge diffuse;
- raffiche di vento intense;
- condizioni marine difficili.
Il ribaltone: arriva l’anticiclone delle Azzorre
Da sabato la situazione cambia radicalmente.
L’anticiclone delle Azzorre si espande sul Mediterraneo portando:
- stabilità atmosferica;
- cielo sereno;
- temperature in forte aumento
Si passerà rapidamente da 14-15°C con pioggia a 22-25°C con sole.
Un cambio netto che segna l’inizio della primavera vera.
Pasqua e Pasquetta: cosa succede in Sicilia
Le previsioni indicano un quadro favorevole, con qualche eccezione.
Nel dettaglio:
- sabato: residua instabilità al Sud;
- Pasqua: prevalenza di sole;
- Pasquetta: condizioni stabili con possibili brevi rovesci locali.
Le precipitazioni saranno limitate soprattutto nelle aree interne della Calabria e sui rilievi della Sicilia.
La probabilità di tempo stabile durante le festività è stimata intorno all’80%.
Il dettaglio giorno per giorno
Martedì 31 marzo
Nord: stabile e soleggiato
Centro: piogge su Marche, Abruzzo e Lazio, neve a 500-700 metri
Sud: maltempo diffuso
Mercoledì 1 aprile
Nord: parzialmente nuvoloso
Centro: forte maltempo sulle Adriatiche, neve abbondante
Sud: maltempo diffuso
Giovedì 2 aprile
Nord: poco nuvoloso e più mite
Centro: ancora maltempo e neve sui rilievi
Sud: piogge e instabilità
Tendenza
Ciclone attivo fino a venerdì su Sud e Adriatiche, poi anticiclone dominante.
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