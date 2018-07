contiene le informazioni e le notizie per partecipare all'evento

Da oggi è online il sito web sulla visita pastorale che il Santo Padre Francesco farà a Palermo il prossimo 15 settembre 2018, in occasione del XXV° anniversario del martirio del Beato padre Giuseppe Puglisi, nel giorno dei suo 56° compleanno, per mano mafiosa: www.papafrancescoapalermo.it

Presenti sul sito, l’intero programma della visita, tutte le informazioni utili per richiedere i pass di accesso al Foro Italico per i fedeli e per gli operatori dell’informazione, nonché una planimetria con i varchi di accesso per partecipare alla celebrazione Eucaristica e all’incontro con Papa Francesco a piazza Politeama.

Particolare importanza assume la sezione NEWS, che viene costantemente aggiornata per informare sugli eventi in programmazione ed anche alcuni approfondimenti per fare conoscere al pubblico le tante risorse della Chiesa palermitana. Le News saranno redatte da professionisti del settore che sono pronti a garantire una copertura dell’evento in maniera esaustiva.

In home-page sono presenti due sezioni di Fotogallery e di Videogallery che documenteranno tutti i momenti dell’evento che la Comunità diocesana e non solo, si appresta a vivere. Ampio spazio inoltre ai profili social dell’Arcidiocesi di Palermo, Facebook,Twitter Youtube e Telegram che saranno aggiornati costantemente.

La progettazione grafica è stata realizzata dal Servizio informatico dell’Arcidiocesi di Palermo ed è stata pensata per rendere più efficace ed immediata la comunicazione dei servizi offerti e una più facile navigazione da parte dell’utente. I contenuti sono stati elaborati, infatti, per garantire chiarezza, semplicità, concretezza del linguaggio, usabilità e responsività, ovvero fruibili attraverso pc, tablet e smartphone, dando dunque la possibilità di collegarsi e navigare ovunque si vuole.