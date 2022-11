L'INIZIATIVA

Stamattina a Villa San Cataldo, a Bagheria, la presentazione della ciocco-latta di Aslti dedicata alla città. Si avvicina il tradizionale appuntamento di Natale con la solidarietà dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili. A Palermo la ciocco-latta tornerà il 27 novembre, il 4 e l’11 dicembre in via Libertà, angolo via Mazzini.

L’omaggio di Provenzano

“L’uso dell’immagine riprodotta sulla scatola – Villa Palagonia – è stato concesso e donato dall’artista bagherese Tommaso Provenzano – ha sottolineato Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti – è l’ inizio di una collaborazione che abbiamo avviato anche con l’amministrazione comunale di Bagheria per rilanciare il valore della solidarietà così importante per la nostra associazione, per i bambini di cui ci occupiamo e le loro famiglie”.

L’incontro

All’incontro erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, il Presidente del Consiglio Comunale Michele Sciortino, Antonella Insinga, consigliere comunale, Delia Russo, oncoematologa pediatra dell’ Arnas Civico, Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti, e Rosellina Domilici counsuelor e psicologa. A Palermo la ciocco-latta tornerà il 27 novembre, il 4 e l’11 dicembre in via Libertà, angolo via Mazzini.