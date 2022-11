Un’opera dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà presentata domani al Museo Salinas a Palermo.

L’opera realizzata dagli autori Ciaj Rocchi e Matteo Demonte è stata promossa dallo Stato Maggiore della Difesa, in collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la Struttura di Missione in occasione del 40° anniversario dell’eccidio di via Carini, in cui persero la vita il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente scelto Domenico Russo.

L’opera, intitolata “Le Stelle di Dora. Le sfide del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa”, sarà presentata a cura del generale Alfonso Manzo, Capo del V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa.