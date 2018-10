Indagini della polizia

Un operaio che stava riparando il tetto di un’abitazione in via Patti a Palermo è caduto e si è procurato una ferita alla testa.

L’uomo è caduto da un’altezza di cinque metri. Questa mattina in quell’abitazione stavano lavorando in due. Uno degli operai ha perso l’equilibrio ed è finito per terra.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’operaio all’ospedale Villa Sofia.

Sono in corso le indagini da parte della polizia e dei tecnici dell’ispettorato del lavoro.