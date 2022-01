E' risultato positivo al Covid

Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in modo grave mentre stava arando il terreno a Baucina (Pa). Le gambe sono rimaste incastrate nelle lame del trattore.

L’uomo stata lavorando in un appezzamento di terreno in via Santa Croce. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato le gambe della lame dell’aratro e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’operaio in ospedale.

L’uomo è risultato positivo al Covid ed è stato trasportato all’ospedale Cervello.