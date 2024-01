Un operaio è rimasto ferito durante i lavori di riparazione di un ascensore. E’ successo a Palermo in via Filippo Corazza. L’uomo mentre si trovava nel pozzetto del montacarichi per cause in corso di accertamento è stato colpito dalla cabina.

L’operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico. Sono intervenuti i tecnici dell’Asp per verificare il rispetto delle norme di sicurezza dell’azienda di manutenzione.