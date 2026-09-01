E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Giovanni Faia l’operaio della Reset, partecipata del Comune di Palermo, Giovanni morto a Palermo al cimitero dei Rotoli di Palermo.

L’operaio seppellitore è stato colto da malore mentre stava facendo uno spurgo di una tomba gentilizia. In questi giorni questi giorni di grande caldo le operazioni erano state sospese.

Sono intervenuti al cimitero il medico legale, gli agenti di polizia e quello dello Spresal dell’Asp. Un medico dell’Asp Palermo presente al momento del malore ha praticato un massaggio cardiaco al lavoratore. Poi sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno portato a Villa Sofia dove è deceduto.