La Polizia di Stato ha eseguito controlli antidroga concentrati nel rione Camaro e nel centro di Messina. L’attività investigativa ha portato all’arresto di due fratelli messinesi e al sequestro di droga e denaro contante.

La perquisizione domiciliare e il blitz negli immobili

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Messina ha effettuato perquisizioni domiciliari in immobili riconducibili ai due indagati. All’interno di un appartamento condiviso con alcuni studenti universitari, i poliziotti hanno scoperto il deposito di sostanze stupefacenti nascosto in due stanze.

Il quantitativo di droga rinvenuto nell’appartamento

Gli agenti hanno sequestrato circa quattro chili e mezzo di hashish, tre chili di marijuana e cinquanta grammi di cocaina. La droga era in parte suddivisa in panetti e in parte conservata in contenitori di vetro.

Il materiale per il confezionamento e il denaro contante

Nel corso dei controlli sono stati trovati strumenti utilizzati per il confezionamento delle sostanze e la somma di circa trentamila euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio e in parte sigillata in buste sottovuoto, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il sequestro e il trasferimento in carcere

Tutto il materiale è stato sequestrato e affidato alla Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici. I due giovani sono stati arrestati e condotti in carcere a disposizione della Procura della Repubblica peloritana.