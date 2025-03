Nell’operazione antidroga dei carabinieri a Palermo il gip Rosario Di Gioia ha disposto gli arresti in carcere per Samuel Campobello detto Manicomio 21 anni, Daniele Cavaretta 34 anni, Antonino D’Amore, 37 anni, Gaetano Giammona, 48 anni, Davide Lecce, nato in Francia, 46 anni, Salvatore Lo Monaco, detto U birilino, 24 anni, Salvatore Miceli, 22 anni, Francesco Paolo Rubino, 48 anni.

Ai domiciliari sono finiti Emanuele Chiavaro, 33 anni, Fabrizio Piazzese, 48 anni. Per altri cinque indagati è stata disposta la presentazione alla polizia giudiziaria.