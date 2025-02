Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere la gran parte degli indagati nell’operazione antimafia che ha riportato in cella diversi boss scarcerati accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata, intestazione fittizia di beni ed altri reati connessi.

Hanno scelto di non rispondere al gip di Palermo Antonella Consiglio i boss Agostino Sansone, Girolamo Buscemi e Franco Bonura. All’interrogatorio erano presenti gli avvocati e il pubblico ministero Giovanni Antoci. Il blitz è stato effettuato nell’ambito delle indagini avviate con il coordinamento della Dda sul mandamento mafioso Uditore-Passo di Rigano a Palermo e ha portato in carcere 19 tra boss e presunti gregari. Tra questi 17 sono finiti in carcere e 2 ai domiciliari.

Tra i destinatari del provvedimento ci sono il costruttore 82enne Franco Bonura, libero dal novembre 2020, il capomafia Agostino Sansone e Girolamo Buscemi. L’organizzazione controllava le attività produttive nel settore edilizio, favorendo le imprese collegate a imprenditori, poi sottoposti a misura cautelare.

Con la stessa ordinanza cautelare il gip ha disposto il sequestro preventivo diversi beni immobili e imprese, comprensivi delle quote sociali e di rapporti bancari riconducibili, a vario titolo, agli indagati per un valore stimato di circa 10 milioni di euro.