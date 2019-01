Ecco l’elenco dei fermati dell’operazione della Guardia di Finanza: Fadhel (alias Giovanni, alias Boulaya) Moncer, nato in Tunisia 38 anni, Fakhri Moncer, nato in Tunisia 35 anni, Bessem Elaiba, nato in Tunisia 34 anni, Moussa Hedhili, nato in Tunisia 26 anni, Nabil Zouaoui, nato in Tunisia 55 anni, Filippo Solina, nato a Lampedusa (Ag) 51 anni, 8. Salvatore Spalma, nato ad Agrigento 30 anni, Francesco Sacco nato a Porto Empedocle (Ag) 53 anni, Antonino Lo Nardo, 43 anni, nato a Palermo, Giulio Di Maio, 32 anni, nato a Palermo, Vincenzo Corda, 35 anni, nato a Palermo, Pietro Ilardi, nato a Palermo, 44 anni.