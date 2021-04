Operazione Ermes, scarcerato ex geometra del Comune di Santa Ninfa, uno dei postini di Messina Denaro

Redazione di

10/04/2021

Arrestato per mafia e scarcerato nel giro di 24 ore. L’ex geometra del Comune di Santa Ninfa (Tp) Ugo di Leonardo, trasferito ieri pomeriggio in carcere dai carabinieri per scontare una condanna a 12 anni di carcere per associazione mafiosa, oggi è tornato nuovamente agli arresti domiciliari. Il suo difensore, l’avvocato Giuseppe Ferro, ha fatto rilevare che la sentenza di condanna non è ancora definitiva. “I termini del ricorso in Cassazione – spiega il legale all’ANSA – scadevano lo scorso 8 marzo, ma io tre giorni prima ho presentato ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza di secondo grado. Quindi, appena mi è arrivata la mail relativa all’arresto, ho subito inviato alla Procura della Repubblica di Marsala il mio ricorso con il timbro del ‘depositato’ in data 5 marzo 2021. E la Procura si è immediatamente attivata per ordinare la scarcerazione del mio assistito”. I carabinieri, ieri, avevano condotto Ugo Di Leonardo nella casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Marsala.

Arrestato per mafia e scarcerato nel giro di 24 ore. L’ex geometra del Comune di Santa Ninfa (Tp) Ugo di Leonardo, trasferito ieri pomeriggio in carcere dai carabinieri per scontare una condanna a 12 anni di carcere per associazione mafiosa, oggi è tornato nuovamente agli arresti domiciliari.

Il suo difensore, l’avvocato Giuseppe Ferro, ha fatto rilevare che la sentenza di condanna non è ancora definitiva. “I termini del ricorso in Cassazione – spiega il legale all’ANSA – scadevano lo scorso 8 marzo, ma io tre giorni prima ho presentato ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza di secondo grado.

Quindi, appena mi è arrivata la mail relativa all’arresto, ho subito inviato alla Procura della Repubblica di Marsala il mio ricorso con il timbro del ‘depositato’ in data 5 marzo 2021.

E la Procura si è immediatamente attivata per ordinare la scarcerazione del mio assistito”.

I carabinieri, ieri, avevano condotto Ugo Di Leonardo nella casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Marsala.