Sostenere gli investimenti produttivi e lo sviluppo delle imprese dell’area industriale di Carini. C’è un accordo tra la CIAC – Coordinamento Imprenditori Area Carini, un’associazione che ha il fine di riunire alcune aziende che operano nella zona carinese e di farsi portavoce con le istituzioni delle problematiche presenti nel territorio per cercare di risolverle – e la BCC G Toniolo, ossia una delle banche facenti parte al Gruppo Bancario BCC Iccrea.

L’accordo è finalizzato proprio al sostegno degli investimenti produttivi e allo sviluppo delle imprese associate CIAC; nasce con l’obiettivo di valorizzare il tessuto produttivo dell’Area Industriale di Carini, favorendo il dialogo tra banca e imprese, ma soprattutto promuovendo strumenti necessari alla realizzazione di progetti e alla sostenibilità imprenditoriale. La BCC G valuterà l’opportunità di rendere disponibili prodotti e soluzioni mirate a supporto delle esigenze delle aziende; mentre invece CIAC si occuperà di dare comunicazione alle imprese associate dell’avvenuta sottoscrizione e favorirà momenti periodici di confronto tra la BCC e le aziende interessate, anche per intercettare bisogni e prospettive di investimento.

La presentazione di questo accordo si terrà giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 17:30 presso il Bioparco di Sicilia a Carini. A presentarlo sarà l’avvocato Francesco Mazzano, il responsabile del Dipartimento Legalità del CIAC, e durante la presentazione sono previsti gli interventi del presidente CIAC, Giuseppe Pezzati e del presidente BCC G, Salvatore Saporito Inoltre verrà prima presentata la BCC G Toniolo dal suo direttore generale, il dottore Nicola Culicchia, e poi verrà anche illustrato il ruolo del Gruppo Bancario Iccrea nel progetto.



