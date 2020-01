Appelli e condivisioni sui social per trovare il 29enne

E’ uscito alle 6 del mattino di ieri, 15 gennaio, e non ha più fatto ritorno. Sono ore di ansia a Palermo per la scomparsa di Alessandro Paradiso, 29 anni palermitano.

È il fratello Giuseppe che ha dato l’allarme su Facebook, pubblicando la foto del ragazzo scomparso e facendo un appello a tutti quando dovessero avvistarlo. Alessandro è uscito da casa ieri mattina, verso le 6 ma non è più tornato mettendo in apprensione i familiari che abitano nella zona di via Oreto, nelle vicinanze della Stazione Centrale di Palermo.

“Questo è Alessandro Paradiso, da 20 ore è scomparso – scrive il fratello nel suo appello -, chi per caso dovesse vederlo, per favore, vi prego, fatemelo sapere. E’ mio fratello, ha 29 anni, indossa un giubbotto nero, abita in Via Oreto”. Sui social è già partita la rete di condivisioni e appelli per cercare il 29enne. Sono centinaia i post pubblicati su Facebook dagli amici e dai conoscenti del giovane.