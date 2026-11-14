Dal 16 al 18 novembre 2026 i primi incontri dei “Percorsi Immersivi di Orientamento Coreutico”, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato dalle dirigenti Margherita Maniscalco e Ivana Corvaia per l’anno scolastico 2026/2027.

Il Liceo Coreutico “Regina Margherita” apre le proprie porte agli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla – Arenella” di Palermo. Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre 2026 prenderanno il via i primi appuntamenti dei “Percorsi Immersivi di Orientamento Coreutico”, un’iniziativa pensata per far conoscere da vicino questo indirizzo di studi.

Nel corso delle tre giornate, piccoli gruppi di alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado saranno accolti nelle sale del liceo. Potranno assistere direttamente alle lezioni, osservare il lavoro quotidiano in sala e affiancare i docenti in un percorso laboratoriale che consentirà loro di entrare in contatto con la realtà della formazione coreutica.

L’iniziativa si inserisce nel Protocollo d’Intesa “In Scena per il Futuro: Orientamento e Linguaggi Coreutici in Connessione”, sottoscritto per l’anno scolastico 2026/2027 dalle due dirigenti scolastiche: la prof.ssa Margherita Maniscalco, per l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” – Liceo Coreutico, e la prof.ssa Ivana Corvaia, per l’I.C. “Karol Wojtyla – Arenella”.

L’accordo intende rafforzare il collegamento tra la scuola secondaria di primo grado e il percorso liceale a indirizzo coreutico, valorizzando la musica e la danza come strumenti educativi in grado di promuovere l’inclusione, il lavoro di gruppo e la prevenzione della dispersione scolastica.

Sul piano organizzativo e didattico, il progetto nasce dalla collaborazione tra le Funzioni Strumentali dei due istituti. Per il “Regina Margherita” sono coinvolte la prof.ssa Antonietta Troina, Funzione Strumentale per l’orientamento in entrata, e la prof.ssa Laura Miraglia, Funzione Strumentale per l’organizzazione e lo sviluppo del Liceo Coreutico. Quest’ultima ha curato l’organizzazione e il coordinamento delle attività insieme al prof. Francesco Zolfo, Funzione Strumentale per l’orientamento dell’I.C. “Karol Wojtyla – Arenella”.

L’accoglienza in piccoli gruppi, durante le normali ore di lezione, offre così agli studenti delle scuole medie l’opportunità di conoscere sul campo un percorso liceale innovativo e ricco di sbocchi formativi. Un’esperienza finalizzata a valorizzare le attitudini artistiche dei ragazzi e ad accompagnarli verso una scelta consapevole del proprio futuro scolastico.

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