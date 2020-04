Oroscopo del Giorno Giovedì 23 Aprile 2020

Covid19, lavoratori Reset impegnati in interventi sanificazione, il plauso dei sindacati

La Fondazione Giglio di Cefalù ha sviluppato una terapia innovativa per la sclerosi multipla

Covid19 in Sicilia, 48 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 388 guariti e 208 deceduti dall'inizio dell'epidemia

16:02

Furti nelle villette all'Addaura e in un negozio in via Resuttana, due arresti