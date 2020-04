Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2020

Esercito in campo a Messina per sanificare comune e Tribunale

A questo vanno aggiunti il contributo dato alle forze di polizia con l’operazione ‘Strade Sicure,’ per il controllo del territorio, per il contrasto alla criminalità e per fare rispettare le limitazioni imposte per il distanziamento sociale, e il supporto all’Oasi di Troina, dove sono st..