Proteste e disagi questa mattina all’ingresso dell’ospedale Cervello di Palermo per il parcheggio negato ai dipendenti dell’ospedale. A denunciarlo è il Cimo-Fesmed, che segnala code di auto e difficoltà che, secondo il sindacato, starebbero interessando anche il passaggio delle ambulanze.

Secondo quanto riferito dalla Federazione Sindacale Medici Dirigenti, da oggi la società che gestisce il parcheggio non consentirebbe più l’ingresso gratuito alle auto dei dipendenti una volta esauriti gli stalli loro assegnati.

I lavoratori che non trovano posto nell’area riservata, denuncia il sindacato, per lasciare l’auto all’interno del parcheggio sarebbero quindi costretti a utilizzare gli stalli a pagamento, con una tariffa di un euro l’ora. Per un turno di sei-otto ore la spesa arriverebbe così a 6-8 euro al giorno.