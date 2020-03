Lo ha detto il sindaco di Cefalù

Alcuni reparti dell’ospedale Giglio di Cefalù saranno trasformati per accogliere i pazienti positivi al Covid 19. Lo ha detto il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina nel corso di una diretta Facebook questo pomeriggio.

Saranno previsti 90 posti per la degenza, 9 posti di terapia intensiva e 4 di semi intensiva.

“Io speravano che il nostro ospedale restasse una struttura di servizio per tutta la provincia – ha aggiunto il sindaco – Questa scelta mi rende preoccupato come preoccupa tutti i cittadini. Siamo in una situazione di estrema gravità e bisogna accettare scelte dolorose”.