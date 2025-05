E alla fine Ottavio Zacco approdò sul lido dove era atteso, il progetto civico del sindaco Roberto Lagalla che adesso è anche parte del nuovo Movimento Politico Grande Sicilia. Come anticipato settimane or sono (il 20 febbraio in realtà) da BlogSicilia, la scelta del forzista è ricaduta sul gruppo del sindaco

“È con grande entusiasmo che ho deciso di aderire al gruppo consiliare Lavoriamo per Palermo. Con lo stesso spirito di sacrificio e di servizio per la città si apre da oggi una nuova esperienza politica insieme a colleghi che stimo, all’interno di un gruppo del quale ho avuto già modo di apprezzare il clima di apertura e condivisione” ha detto il consigliere Ottavio Zacco confermando la sua scelta.

“Rivolgo un particolare ringraziamento al Sindaco Lagalla, guida sapiente e autorevole di una coalizione che con grande impegno sta risollevando la città da anni difficili, per le parole di stima e fiducia che ha voluto indirizzarmi”

Una adesione che guarda anche a Grande Sicilia.

“Ritengo che il gruppo Lavoriamo per Palermo insieme al neo partito Grande Sicilia, rappresenti un’opportunità per costruire un percorso che affonda le radici nella storia e nella cultura del nostro territorio, senza mai perdere di vista la necessità di risposte concrete e tempestive ai problemi reali.

Rivolgo un ringraziamento ai consiglieri di circoscrizione Benincasa, Tramuto, Valenti, Sorci e La Corte, compagni di viaggio instancabili che hanno scelto di continuare a seguirmi e sostenere il mio impegno politico, dimostrando fiducia e dedizione in un percorso condiviso” ha concluso.

L’apprezzamento di Lagalla

“Esprimo il mio apprezzamento per l’adesione al gruppo consiliare Lavoriamo per Palermo del consigliere Zacco, figura che da sempre – afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – si spende con sensibilità e spirito di servizio nel contatto con le realtà del territorio, in particolare quelle che fanno riferimento al tessuto produttivo della città, facilitando un proficuo canale di comunicazione e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione attiva. Nell’ottica del nuovo percorso intrapreso dal gruppo civico di Lavoriamo per Palermo nel movimento politico di Grande Sicilia, sono convinto che l’esperienza del consigliere Zacco, al quale auguro buon lavoro, potrà aiutare l’attività di radicamento nel territorio con l’obiettivo di instaurare un rapporto sempre più consolidato con i cittadini” ha commentato il sindaco di Palermo e uno dei tre fondatori del Movimento Grande Sicilia Roberto Lagalla.

L’accoglienza del gruppo

“Siamo felici di dare il benvenuto al collega Zacco. Un consigliere di grande esperienza che in questi anni ha dimostrato competenza e amore per la nostra città. La sua scelta conferma la bontà del progetto ‘Lavoriamo per Palermo’ che si inserisce nell’ambito più ampio di ‘Grande Sicilia’ e che nei prossimi mesi continuerà a crescere e radicarsi. Con Zacco, in Aula, abbiamo condotto battaglie comuni per tutelare gli interessi dei cittadini e offrire a Palermo occasioni di crescita e sviluppo, favorire gli investimenti e le opere pubbliche, recuperare il terreno perduto su decoro e manutenzioni, stare al fianco delle imprese che operano nel rispetto delle regole. Una collaborazione che adesso si concretizza in un ingresso che ci riempie di orgoglio e ci motiva ancora di più a proseguire su questo percorso” hanno dichiarato il capogruppo di “Lavoriamo per Palermo”, Dario Chinnici ed i consiglieri Antonino Abbate, Leonardo Canto e Fabrizio Ferrandelli.

I consiglieri della I circoscrizione lo seguono

“Aderiamo con convinzione al progetto del sindaco Roberto Lagalla, primo cittadino del Comune di Palermo, sposando la visione amministrativa e il percorso tracciato dal movimento Lavoriamo per Palermo. Con determinazione e convincimento abbiamo sostenuto il consigliere comunale più votato della città, Ottavio Zacco che con accurata modalità riflessiva ha scelto di contribuire all’operato del Sindaco”. Sposano, dunque, lo stesso progetto i consiglieri della prima circoscrizione Francesco Tramuto, Antonino Valenti, Salvatore Sorci e Massimo La Corte.

Si aggiunge a questo percorso anche il consigliere Alessandro Benincasa, rappresentante dell’ottava circoscrizione, che già in passato aveva aderito con convinzione al progetto del sindaco manifestando un convincimento maggiore alla scelta politica intrapresa anni fa.

“Uniti si lavorerà nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini, che da sempre ci mostrano vicinanza e fiducia, riconoscendo in noi persone attente alle criticità territoriali, presenti nei quartieri e impegnate nel trovare soluzioni concrete ogni giorno”.

“Il consigliere Ottavio Zacco ricopre l’incarico di Presidente della Sesta Commissione Attività Produttive del Comune di Palermo, e questa sarà una motivazione in più per cercare di migliorare il comparto delle attività commerciali, restituendo ancora un maggiore impegno affinché si possano snellire le procedure amministrative del settore e sostenere concretamente lo sviluppo economico della città”. concludono i consiglieri Alessandro Benincasa, Salvatore Sorci, Massimo La Corte, Antonino Valenti e Francesco Tramuto.