“Entro la fine del mese prossimo inizieranno i lavori per la realizzazione del parco Libero Grassi ad Acqua dei Corsari”. Lo dice l’assessore comunale all’Ambiente a Palermo Pietro Alongi.

Le parole di Alongi

“Aspettiamo che ci venga recapitato il decreto di finanziamento che è stato registrato alla ragioneria generale della Regione – precisa l’assessore – dopo pochi giorni le opere potranno iniziare”. La gara è stata già fatta. Si tratta di un finanziamento da undici milioni che era stato perso e poi recuperato in extremis.

Le opere

“Le opere verranno realizzate entro giugno del 2026 – aggiunge Alongi – è un progetto che si lega agli altri, portati avanti dalla giunta guidata dal sindaco Roberto Lagalla, che riguardano la Costa Sud della città. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato quello ai fini della variante urbanistica per il litorale della Bandita. Le opere dovranno essere completate entro il 2027. Verranno spesi 12 milioni di euro. Il Consiglio comunale ha apportato una modifica che permetterà di trasferire un parcheggio dal lato mare al lato monte della strada statale 113. Ringrazio per questo intervento i consiglieri comunali e, in particolare, la commissione Urbanistica. Tutta questa costa cambierà volto. Restituiremo alla collettività quello che è stato tolto nel corso degli anni dal saccheggio di una politica che non curava gli interessi dei cittadini”.

“Il volto migliore della nostra Sicilia”

“Oggi commemoriamo Libero Grassi, un uomo che con il suo coraggio ha rappresentato il volto migliore della nostra Sicilia. Un imprenditore che, opponendosi con fermezza al pizzo, ha pagato con la vita la sua determinazione a difendere la libertà e la dignità del lavoro. Libero Grassi è stato un esempio luminoso di integrità morale e civile, che ancora oggi deve ispirare tutti noi, specialmente chi opera nel mondo dell’economia e delle attività produttive”. L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha voluto ricordare Libero Grassi (ucciso il 29 agosto 1991) come un simbolo non solo di resistenza alla mafia, ma anche di un modello imprenditoriale sano e virtuoso, che continua a rappresentare un faro per gli imprenditori siciliani e per tutto il tessuto produttivo dell’Isola.

L’impegno per un’economia libera e legale

“Le imprese siciliane sono oggi il frutto del coraggio, della determinazione e della passione di una terra che ha scelto di non piegarsi al ricatto mafioso. Il sacrificio di Libero Grassi ci ricorda quanto sia importante costruire un’economia libera e legale, che possa esprimere al meglio le potenzialità della nostra Sicilia. Le nostre imprese sono il cuore pulsante dell’isola e la loro crescita deve essere accompagnata da un impegno costante nella lotta contro ogni forma di sopruso e illegalità.”

