L'alllerta delle protezioni civili locali

Il tam tam corre su Facebook. Sono le protezioni civili di Bisacquino e di Palazzo Adriano a chiedere di non mettersi in macchina in queste ore per i gravi allagamenti che si stanno verificando nella zona.

“Si invita la cittadinanza ad evitare di uscire e di spostarsi in automobile – dice la protezione civile di Bisacquino – Si raccomanda massima prudenza, soprattutto in vicinanza di ponti e torrenti”.

Sono chiuse al transito a Palazzo Adriano il viale Vittorio Emanuele, la via Serronello e la statale. Ci sono pericoli per la circolazione tra Bisacquino e Corleone. La Statale 115 in località Ribera e Sciacca. In queste ore il Sosio è a rischio esondazione ed è severamente vietato oltrepassarlo lungo le passerelle.