Aricò: "Una risposta concreta ai cittadini dei Monti Sicani"

Un passo avanti per la sicurezza e l’assistenza sanitaria nei Monti Sicani. A Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova elisuperficie, finanziata dalla Regione Siciliana con 470 mila euro.

L’infrastruttura sarà operativa 24 ore su 24 e servirà a rafforzare i servizi di elisoccorso, emergenza sanitaria, protezione civile e sicurezza pubblica.

Una piattaforma all’avanguardia per elisoccorso e sicurezza

“Con questo intervento la Regione Siciliana – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, e – conferma la propria attenzione per le aree interne e montane, spesso più esposte alle difficoltà logistiche nei servizi di emergenza. Garantire un’elisuperficie operativa 24 ore su 24 a Palazzo Adriano significa offrire una risposta concreta e tempestiva ai cittadini dei Monti Sicani, potenziando la rete dell’elisoccorso e migliorando l’accessibilità ai servizi sanitari. La sicurezza e la salute dei siciliani restano una priorità per il governo Schifani e continuiamo a investire in infrastrutture che riducono le distanze e rafforzano la coesione territoriale“.

La nuova elisuperficie garantirà il decollo e l’atterraggio di elicotteri con dimensioni fino a 15 metri, inclusi quelli del servizio regionale 118. Sarà dotata di una piattaforma in elevazione di 27 metri di diametro, con impianto di illuminazione notturna, segnaletica, sistemi antincendio e dispositivi per la navigazione aerea.

Il progetto prevede anche un piazzale carrabile per l’attesa, locali tecnologici e di servizio, recinzione perimetrale e impianti per la gestione delle acque piovane. La conclusione dei lavori è prevista entro sei mesi.