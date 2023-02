I lavori dureranno complessivamente quattro anni

Parte l’operazione ristrutturazione a Palazzo delle Aquile. Il Municipio della città, cuore della politica palermitana, sta per chiudere i battenti per interventi di manutenzione che si attendevano dal 2016. E’ iniziato infatti il trasloco del mobilio e degli uffici verso altri plessi comunali. Trasferimento che riguarderà logicamente anche il Consiglio Comunale che, secondo quanto previsto dal presidente Giulio Tantillo, vedrà uno spostamento degli uffici tra Palazzo Comitini e Palazzo Belvedere. Parte così quella che è stata ribattezzata come la “fase zero” degli interventi, con l’inizio dei lavoro sul piano terra.

Il trasloco degli uffici si rende necessario per consentire i lavori di manutenzione. Operazioni già richieste il 15 dicembre 2022, in sede di firma del contratto. Il Comune ha atteso fino all’ultimo per cercare di ridurre al minimo il disagio per dirigenti e macchina politico-amministrativa. Ad occuparsi dei lavori sarà la ditta Ati Co.San Srl, vincintrice della gara d’appalto indetta dal Comune. Opere dal costo di circa sei milioni di euro e che interesseranno la struttura per i prossimi quattro anni. A vegliare sulla conservazione del bene è la Soprintendenza per i Beni Culturali.

Restyling di Palazzo delle Aquile, i futuri lavori

I lavori della fase zero dureranno circa un anno ed avranno un costo complessivo di 700.000 euro. Gli interventi riguarderanno in particolare il rifugio antiaereo, le Sale della Deputazone, le Boiseries, Sala Rostagno, la Portineria, l’acesso laterale da via Santa Caterina. Inoltre, gli interventi coinvolgeranno l’atrio centrale, con il restauro anche del lucernario, la dimissione degli impianti elettrici ed idrici non più utilizzati e la riparazione delle infiltrazioni d’acqua piovana. All’esterno, la ditta lavorerà alle caditoie di scarico vicino via Maqueda. Sul perimetro del Palazzo, verranno revisionati i pozzetti di recapito e smaltimento delle acque fognarie, con la realizzazione di nuove strutture. Ultima, ma non per importanza Sala delle Lapidi, sede del Consiglio Comunale, sulla quale si inizierà a lavorare in un secondo momento.