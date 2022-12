Approvato il rendiconto 2021, passa emendamento per azzerare debiti con le Partecipate

Pietro Minardi di

10/12/2022

Passa in Consiglio Comunale il rendiconto 2021. Un atto che sostituisce il bilancio di previsione 21-23, commissariato da tempo, e che si rivela propedeutico al bilancio di previsione 22-24, anch’esso commissariato dalla Regione e che sarà al vaglio di Sala delle Lapidi nella settimana natalizia. Un atto passato con 18 favorevoli, nessun contrario e 12 astenuti, modificato da un emendamento delle opposizioni, a prima firma Forello, che invita “il sindaco e i suoi delegati ad adottare tutte le soluzioni necessarie ad azzerare i disallineamenti con le società Partecipate“. Compatti i gruppi di Forza Italia, Nuova Dc e Lavoriamo per Palermo. Confermate alcune assenze di peso nei ranghi della Lega e di Fratelli d’Italia.

I tredici milioni di disallineamento con Rap

Partite non riconciliate sulle quali, nella giornata di ieri, si era palesata una certa confusione fra gli uffici del Comune. Numeri chiariti oggi dal ragioniere generale Bohuslav Basile, intervenuto ad inizio seduta in particolare sul caso Rap. “L’azienda espone nel progetto di bilancio 2021 crediti per 68,9 milioni di euro. Complessivamente, al netto dell’IVA, la somma aumenta a 76,6 milioni di euro. Di questi, sono stati riconciliati 63,3 milioni di euro. I crediti vantati dall’azienda non riconciliati ammontano a 13,3 milioni di euro“. Somme vantate dalla Partecipata di piazzetta Cairoli per la gestione del percolato delle vasche di Bellolampo e gli extracosti sostenuti post chiusura della VI vasca.

Una cifra su cui è intervenuto in aula l’assessore al ramo Andrea Mineo. “In merito ai numeri forniti dalle aziende Partecipate, 23 milioni sono stati sanati a maggio con una delibera poi integrata successivamente. I 21,8 milioni che la ragioneria aveva riconosciuto per servizi resi, come la gestione del percolato, sono stati oggetto dell’atto transattivo che, sebbene stipulato nel 2022, produce effetti retroattivi in quanto riferito a servizi già resi. Sui tredici milioni di cui discutiamo oggi, abbiamo trovato una soluzione per allineare i bilanci fra Rap e Comune ed è oggetto del tavolo tecnico già in corso. Nello specifico, 4,5 milioni di euro fanno riferimento alla gestione delle vecchie vasche, mentre 8,7 milioni di euro agli extracosti. Contiamo di portare la soluzione nel bilancio 22-24 ed entro il 31 dicembre. Ciò visto che comunque parliamo di somme già accantonate“.

Carta risponde su Amat

Altro tema chiave ha riguardato i conti di Amat che, oltre a vantare cinque milioni di disallineamento, vanta problemi sia dal punto di vista funzionale che tributario. Fatto anch’esso oggetto di un tavolo tecnico, così come spiegato dall’assessore Maurizio Carta. “In questo momento il problema non è stabilire qual’è l’esito del tavolo istituito che riguarda il controllo unico delle Partecipate, nè l’esito dei tavoli relativi ad Amat sulle questioni funzionali e tributarie, su cui si basano le partite non riconciliate. Lì stabiliremo se questi cinque milioni di euro ricadranno sul bilancio di Amat o su quello del Comune. La questione rimane comunque quella di rivedere il modello aziendale. Ciò per eliminare le attività in perdita e per rivedere i rapporti fra l’azienda e il socio“.

Tocca al bilancio di previsione 22-24

Finito con il rendiconto 2021, il Consiglio Comunale sarà chiamato ad affrontare a stretto giro di posta il bilancio di previsione 22-24. Documento contabile che dovrebbe definitivamente porre fine ai disallineamenti fra il Comune e le Partecipate. Atto sul quale si attende il parere del Collegio dei Revisori e sul quale il dibattimento dovrebbe iniziare nella settimana natalizia.