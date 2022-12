Le parole dell'Amministratore Unico Girolamo Caruso

“Si ai rifiuti dei comuni della Provincia, ma serve la disponibilità della prima tranche della settima vasca”. Questo è il pensiero dell’Amministratore Unico di Rap Girolamo Caruso, intervenuto questa mattina all’evento di sensibilizzazione al CCR di viale dei Picciotti e destinato ai bambini delle scuole. Parole che arrivano a pochi giorni di distanza dal parere negativo espresso da Arpa, che ha di fatto chiuso la porta all’ingresso in discarica dei rifiuti indifferenziati prodotti da una ventina di comuni della Città Metropolitana.

In merito ad un possibile e futuro conferimento all’interno dell’impianto di Bellolampo, è lo stesso Girolamo Caruso ad apparire aperto a questa possibilità. “Stiamo parlando di una quantità di rifiuti onestamente marginale. E’ pur vero che, da una parte, ha eccepito il sindaco, ovvero che devo avere un parere dell’autorità sanitaria; dall’altra c’è il parere dell’Arpa. Non posso non attenermi a quelle che sono delle precise prescrizioni. Quindi, prima devo pulire e poi posso vedere se i rifiuti di altri comuni possono venire da noi”.

Fatto però subordinato alla disponibilità della prima tranche della settima vasca. Lavori di competenza regionale e la cui consegna è ormai attesa da tempo. Interventi purtroppo in ritardo rispetto alla tabella di marcia e che prevedono adesso una data di consegna stimata intorno alla metà di gennaio. “Una volta eseguito quanto richiesto da Arpa, i Comuni della Provincia potranno scaricare a Bellolampo a una sola ad una condizione, ovvero devo obbligatoriamente disporre della prima tranche della settima vasca“. Una disponibilità della quale Caruso non si sente sicuro. “Se la avremo entro quella data? Ci sono dei continui contatti con il dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti. Spero di si. Però ho bisogno di ulteriori ragguagli“. A domanda specifica su un possibile ulteriore rinvio infatti, l’amministratore unico glissa la domanda. “E’ una storia molto lunga. C’è una bella giornata. Pensiamo all’iniziativa odierna dedicata ai bambini”.