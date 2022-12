L'iniziativa di Rap e Comune in II Circoscrizione

Istruire i bambini sui benefici della raccolta differenziata per educare i grandi al rispetto delle regole in materia di conferimento dei rifiuti. E’ questo il senso dell’iniziativa, svoltasi questa mattina al CCR di viale dei Picciotti, che dà seguito alla campagna di sensibilizzazione avviata dalla II Circoscrizione di Palermo e sostenuta da Rap e dal Comune. Gli organizzatori hanno portato in giro i bambini attraverso l’utilizzo di due trenini. Ciò per mostrare i luoghi “storici” di abbandono di spazzatura e rifiuti ingombranti. Un modo per evidenziare ciò che non va e per trovare la direzione per uscire da un problema più culturale che funzionale.

Caruso: “Bambini ambasciatori di rispetto delle regole”

Senso dell’iniziativa rimarcato anche dall’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso. “Noi stiamo veicolando, attraverso degli ambasciatori quali i bambini, un messaggio che entrerà nelle case delle persone. Credo che, a poco a poco, riusciremo a superare una situazione a volte refrattaria. Ciò in modo da poterci programmare per il futuro. Sapere che c’è un CCR e quindi che non c’è motivo di lasciare i rifiuti per strada è già qualcosa. Un conto è che lo dico in un articolo di giornale, un conto è farlo vivere ai bambini. Faremo questo giro con il trenino nei punti “storici” di abbandono di rifiuti, nelle cosiddette zone di confine. Come è noto purtroppo, le strade di Palermo sono diventate, negli anni precedenti, una sorta di succursale di Bellolampo”.

Mineo: “Sensibilizzazione di pari passo con lotta agli incivili”

Un’iniziativa alla quale erano presenti gli assessori Andrea Mineo ed Aristide Tamajo. E’ lo stesso esponente di Forza Italia con delega all’Ambiente a sottolinea il programma di iniziative dell’Amministrazione Comunale. “L’attività di sensibilizzazione vanno di pari passo con tutte le attività di medio e lungo periodo che riguardano l’impiantistica, l’efficentamento della raccolta e la risoluzione dell’annoso contenzioso con la Curatela ex Amia – sottolinea Andrea Mineo -. Non c’è dubbio che la sensibilizzazione, insieme alle attività di repressione dell’inciviltà mediante l’utilizzo di telecamere, di pattugliamenti a cui daremo luogo dopo l’approvazione del regolamento sui rifiuti, sono attività necessarie e fondamentali per formare i cittadini del futuro”.

“Partiamo dalla II Circoscrizione da un’idea che ha trovato la condivisione di Rap – ha proseguito -. Ma tante altre attività si stanno portando avanti, che partiranno da gennaio e coinvolgeranno le scuole insieme alla SRR Palermo Metropolitana. Vogliamo andare nelle scuole. Lo faremo con gli esperti del Conai e con Coldiretti per parlare anche di sana alimentazione e di economia circolare”.

Federico: “Guardiamo alle nuove generazioni”

Soddisfatto il presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico, fra i principali sostenitori dell’iniziativa. “Non posso che essere contento rispetto al fatto che stiamo dando seguito alla campagna di sensibilizzazione avviata in precedenza. Ringrazio Rap per averci sostenuto in questa battaglia. Quello che si vede è che l’azienda lavora, pulisce ma non c’è nemmeno il tempo di far vedere alla cittadinanza che l’intervento è stato fatto che il punto in questione è già sporco. Noi stiamo continuando questa campagna guardando ai bambini, alle nuove generazioni. Loro saranno il filo conduttore per far capire ai grandi che un rifiuto non si conferisce per strada o fuori orario, bensì seguendo le regole di un vivere civile“.