L'evento è fissato per le 12 di giovedì 3 novembre

Troppi abbandoni di rifiuti ingombranti all’interno della II Circoscrizione. Per questo motivo, i vertici di Rap e i consiglieri di quartiere, guidato dal presidente Giuseppe Federico, hanno deciso di avviare una campagna di senbilizzazione che coinvolga gli abitanti dei quartieri dell’area Sud. Un evento che sarà presentato giovedì 3 novembre alle ore 12 al centro di raccolta di viale dei Picciotti, a Palermo.

L’evento di sensibilizzazione al CCR di viale dei Picciotti

Un evento preannunciato da una serie di manifesti appesi negli spazi pubblicitari della II Circoscrizione. “Chi abbandona i rifiuti per strada è una persona indegna!“, recitano i cartelli apparsi per le strade dell’area Sud di Palermo. Campagna di senbilizzazione per la quale gli stessi esponenti territoriali hanno deciso di autotassarsi. Ciò per sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica su un tema caldo come quello dell’abbandono dei rifiuti. Fenomeno deliquenziale che travolge le periferie del capoluogo siciliano e non solo. Non è bastato nemmeno il piano straordinario di pulizia messo in campo da Rap per porre fine all’opera inesorabile degli incivili.

All’evento parteciperanno, fra gli altri, il presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico e l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso. L’obiettivo è quello di avviare dei progetti per il sociale e di sensiblizzazione all’interno delle scuole dei vari quartieri interessati.