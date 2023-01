I residenti hanno lanciato l’allarme per i continui crolli di un palazzo sotto sequestro a Palermo in vicolo San Domenico al numero civico 10-12.

Nel palazzo che si trova di fronte al pub Ferramenta in questi giorni sono più volte crollati dei pezzi di intonaco e parti di un balcone. “La costruzione è abbandonata e chiediamo che venga messa in sicurezza – dicono i residenti – Temiamo che prima rischia di crollare del tutto”. In effetti guardando la costruzione si sono delle lesioni abbastanza evidenti.

“Non si comprende perché non si interviene – aggiungono i residenti – Abbiamo più volte segnalato il pericolo, ma non è intervenuto mai nessuno. Siamo preoccupati perché con le piogge degli ultimi giorni il palazzo potrebbe crollare creando gravi rischi a tutti”.