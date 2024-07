Sono stati completati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del Palchetto della musica di Piazza Castelnuovo, a Palermo. Gli interventi, sostenuti dal gruppo Aperol, hanno riguardato la pulizia generale, il montaggio di dissuasori per piccioni, la revisione delle grondaie e il consolidamento della struttura. Purtroppo, poche ore dopo il termine dei lavori, alcune parti sono state nuovamente danneggiate. L’Amministrazione comunale lancia un appello ai cittadini affinché collaborino a tutelare il bene pubblico, vitale per la musica e la socialità in città.

Gli impegni presi e mantenuti

“Sono stati ultimati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del Palchetto della musica di piazza Castelnuovo – dichiarano gli assessori Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti -. Ringraziamo il gruppo Aperol, i progettisti ed il direttore dei lavori per aver mantenuto gli impegni presi a suo tempo con la città e l’amministrazione comunale”.

I lavori

Gli interventi eseguiti hanno riguardato: pulitura generale, montaggio dissuasori per piccioni, trattamento delle parti metalliche originarie, montaggio cancelletto, revisione delle grondaie, consolidamento pellicola pittorica e integrazione cromatica sul tetto ligneo. Le bellezze della nostra città vanno tutelate e preservate costantemente. Per fare ciò abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i palermitani, che devono amare e rispettare Palermo ed i suoi luoghi.

“Luogo della convivialità della città”

“Il Palchetto della musica – continuano Carta e Forzinetti -, che l’amministrazione ha recentemente intitolato a Giuni Russo, grazie alla generosità di comitati e artisti è tornato a essere un luogo della musica all’aperto, un luogo della convivialità della città. Tornerà a regalare musica e bellezza e, quindi, è un bene comune che va protetto da ciascuno di noi. Dobbiamo purtroppo constatare che, poche ore dopo l’ultimazione dei lavori, alcune parti del tempietto sono state nuovamente vandalizzate, vanificando parzialmente i lavori fatti. Si interverrà nuovamente, ma rivolgiamo un appello ai cittadini al fine di tutelare i beni della città”.