ha vinto la 40esima edizione del "Cantamare"

Palermitana, poco più che ventenne, alta, un corpo giunonico, una voce potente, e una grande passione per la musica, Noemi Di Stefano è la vincitrice della 40ª Edizione del “Cantamare” ideata e diretta dal patron Gianni Contino, con il suo inedito, “Canto Perché”.

“Ho sempre avuto la passione per la musica che ho coltivato sin da piccola, incoraggiata da un nonno musicista e dalla sorella cantante lirica. Avrei voluto intraprendere un regolare percorso di studi musicali ma, purtroppo, vari problemi di salute me lo hanno impedito”.

Noemi, però, non si da per vinta e nel 2014 intraprende il suo primo percorso di studio, iscrivendosi alla “Energy Dance”, la nota Accademia diretta da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo; seguita dall’insegnante di canto Elisa Campitelli e da Gea Stramacci per il musical. L’anno dopo partecipa a diverse manifestazioni organizzate dal Teatro Zappalà ed è riconfermata per la stagione 2016; nello stesso anno, come finalista, partecipa alla 38ª Edizione del “Cantamare” col brano cover “Cry me a river” di Ella Fitzgerald, aggiudicandosi un contratto con l’etichetta Top Records di Milano.

Nel 2017 è ospite in numerose manifestazioni. e presso il Teatro Politeama, duetta con Fiordaliso. Nella settimana del Festival di Sanremo 2018, partecipa ad “Aria Sanremo” arrivando fino alla finale ed anche al “Premio Lucio Dalla”, giunge finalista. La vittoria all’ultima edizione del “Cantamare”, permetterà a Noemi Di Stefano di partecipare, il prossimo 27 gennaio al ”Festival of Song”, di New York, una manifestazione canora gemellata col “Cantamare” di Gianni Contino che Silvana Romania, prematuramente scomparsa, aveva creato 25 anni fa, ed oggi sostenuta dalla figlia Maria, in collaborazione con lo stesso Gianni Contino. In quella sede, la nostra Di Stefano (che attualmente sta preparando nuovi inediti, ndr), si aggiudicherà una borsa di studio con l’Accademia Internazionale del Musical ed il prolungamento, per un altro anno, del contratto discografico con la Top Records di Milano.