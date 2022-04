Avviata la raccolta fondi per pagare le spese della lunga trasferta

Verdiana Mineo difenderà i colori azzurri ai mondiali di powerlifting ipf che si svolgeranno a Sun City, in Sudafrica, dal 6 al 12 giugno prossimi.

L’atleta si allena da cinque anni alla Palestra Popolare Palermo, nel cuore del centro storico del capoluogo siciliano, dove ha preparato le importanti competizioni nazionali che le hanno già visto conquistare record e medaglia d’oro nei primi mesi del 2022.

Anno dopo anno, il percorso sportivo della palermitana Mineo ha raggiunto vette sempre più alte. Già lo scorso ottobre, a seguito della vittoria del titolo italiano dei 76 kg, era arrivata la convocazione per la Svezia. Ad Halmstad Verdiana Mineo, allenata da allenata da Luigi Spera alla Palestra Popolare, ha centrato la medaglia d’argento mondiale nella specialità dello squat.

Aperta raccolta fondi per Verdiana Mineo, il suo appello

Adesso, alla seconda convocazione in nazionale, l’atleta siciliana si appella alla sua comunità e a tutti coloro che in questi anni l’hanno sostenuta per affrontare il viaggio che la porterà a sfidare le più forti atlete di tutto il mondo. “Questa è per me una grande opportunità – sottolinea – di portare la mia Sicilia nel mondo. Il Powerlifting essendo uno sport minore, non gode di nessun rimborso per gli atleti e gli allenatori, che sono costretti a coprire interamente le spese di viaggio e soggiorno. Stavolta, per arrivare in Sud Africa, ho bisogno del sostegno di tutti, per questo io e la Palestra Popolare Palermo lanciamo una raccolta fondi per realizzare il sogno mondiale”.

La campionessa italiana cerca dunque sponsor disposti a contribuire al viaggio e sostenitori che possano darle una mano verso una nuova impresa sportiva. Per contribuire è possibile utilizzare la campagna di crowdfunding al seguente link: https://www.gofundme.com/f/verdiana-mineo-mondiali-powerlifting-sudafrica.

Ad inizio marzo la riconferma tricolore

Ad inizio marzo, l’atleta della “Palestra Popolare Palermo”, già campionessa in carica nel 2021, si è riconfermata anche per quest’anno al vertice della sua categoria di peso con un totale di 502,5 chilogrammi sulle tre alzate. Al peso corporeo di 74,8 chili ha sollevato 195 chili nello squat e nello stacco, consolidando i carichi dello scorso mondiale Ipf, e 112,5 chili nella panca piana incrementando il precedente record italiano che già le apparteneva.

“Sono molto contenta di aver messo a segno questo nuovo traguardo nel mio percorso sportivo, e di portare un’altra medaglia d’oro nella mia Palermo – commentò Verdiana Mineo –. Questo risultato è frutto di tanto impegno e sacrifici. Dopo il mondiale dello scorso ottobre in Svezia ho continuato ad allenarmi duramente per tutto l’inverno alla Palestra Popolare Palermo per superare i miei risultati precedenti e senza il sostegno della mia squadra e della mia realtà non ci sarei mai riuscita”.

Ad agosto gli assoluti femminili

Gli impegni per lei continueranno: a San Zenone al Lambro, ad agosto si disputeranno gli assoluti femminili con l’obiettivo di continuare a primeggiare a livello nazionale sia in termini di medaglie, sia di record.