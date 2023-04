Salto ostacoli, impresa per il talento siciliano

Trionfo azzurro dall’accento siciliano. Rubens Cannella protagonista in Repubblica Ceca. Il giovane cavaliere palermitano, tesserato per l’Asde Villa Pensabene e seguito dal punto di vista tecnico da Roberto Miceli, porta la nazionale italiana giovanile di salto ostacoli al primo posto nella Coppa delle Nazioni di categoria Junior in occasione del concorso ufficiale che si è svolto a Zduchovice.

Anche un pezzo di Sicilia ha, dunque, contribuito a far sventolare sul pennone più alto il tricolore nella difficile gara a squadre che ha visto alla partenza dieci nazioni.

La prestazione di Cannella in sella a Douglas III

Cannella (18 anni il prossimo 30 aprile), che ha montato il suo fidatissimo Douglas III, ha messo a segno due splendidi percorsi senza errori nelle due manche previste dal programma di gara. A far parte della squadra altri compagni e coetanei del giovane palermitano provenienti da altre parti d’Italia e precisamente: Zoe Lia in sella a Quarrycrest Reflection (0/0), Eleonora Sanna con Interadel BH (2/5) e Cecilia Ferrari con Galina (0/0).

L’Italia Junior si è aggiudicata la Coppa delle Nazioni senza errori e davanti alla squadra di casa, seconda con 5 penalità, e alla Germania, invece terza con 8.

Per il giovane palermitano Canella quello ottenuto in Repubblica Ceca è un bellissimo risultato da aggiungere in bacheca. Un risultato ottenuto con il suo, ormai storico compagno di gara, Douglas con il quale negli ultimi anni ha ottenuto diversi ottimi piazzamenti. A Rubens Cannella giungano i più fervidi complimenti da parte del Comitato Regionale FISE Sicilia per l’ottimo risultato conseguito in Repubblica Ceca.

Bronzo ai campionati invernali reginali di 2° grado Junior/Children

A fine gennaio, ad Augusta, Rubens Cannella aveva centrato il bronzo ai campionati invernali regionali di 2° grado nella categoria Junior/Children. Sempre su Douglas III aveva totalizzato 9 punti. Vinse in quell’occasione Giuseppe Genuardi in sella a La Peppa. Il cavaliere dell’Asd Sporting Wolf (istruttore Fabio Castellini) chiuse le due giornate di gara con 16 punti totali. Seconda la palermitana Manuela Piccolo (C.I. Valverde; istruttore Salvatore Vacirca) che in sella ad Actionmaker Z realizzò con un totale di 11 punti.