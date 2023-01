Rosario Briguglio vince i campionati regionali invernali di salto ostacoli ad Augusta

Edoardo Ullo di

22/01/2023

Conclusi i campionati regionali invernali di salto ostacoli che si sono disputati nel weekend negli impianti Adim di Augusta. Oltre 300 binomi si sono dati battaglia in provincia di Siracusa per conquistare i titoli nelle diverse categorie nonostante le condizioni meteorologiche non esattamente clementi.

Briguglio è oro nel campionato maggiore

A conquistare la medaglia d’oro nel campionato maggiore, quello riservato ai possessori del 2° Senior e Young rider è stato Rosario Briguglio, istruttore e tesserato per il C.I. Equestrian. Il cavaliere messinese che ha montato Lena ha chiuso le due giornate di gara con 27 punti d’onore.

La medaglia d’argento è andata al collo di un altro messinese: Antonio Nasisi (C.I. La Palma; istruttore Bruno Nasisi). In sella a Lostbreaker il cavaliere de La Palma ha chiuso con 21 punti. Terzo gradino del podio per il cavaliere di casa, il megarese dell’Adim (istruttore Giovanni Fisichella) Alfredo Bordieri in sella a Autotrasporti F.lli Bordieri Idara (21).

Genuardi vince il campionato 2° grado Junior/Children

È palermitana la medaglia d’oro del campionato regionale invernale 2° grado Junior/Children. A metterla al collo è stato Giuseppe Genuardi in sella a La Peppa. Il cavaliere dell’Asd Sporting Wolf (istruttore Fabio Castellini) ha chiuso le due giornate di gara con 16 punti totali.

Alle sue spalle secondo posto per un’altra palermitana, ma di “passaporto sportivo” catanese ormai da qualche tempo. Stiamo parlando di Manuela Piccolo (C.I. Valverde; istruttore Salvatore Vacirca) che in sella ad Actionmaker Z ha ultimato il suo Campionato con un totale di 11 punti. Anche il bronzo è palermitano con Rubens Cannella (Asde Villa Pensabene; istruttore Roberto Miceli) e il suo fidatissimo Douglas III, che hanno totalizzato 9 punti.

Donzella trionfa tra i Senior/Young Rider

La modicana, Flavia Donzella, tesserata per il C.I. Linera (Istruttore Alessandro Sciacca) si è aggiudicata la medaglia d’oro nel Campionato regionale invernale 1° grado Senior/ Young Rider. In sella a Landini Z, la vincitrice ha totalizzato 34 punti d’onore. Ad occupare il secondo gradino del podio è stata Sara Jasmine Ceola in sella a Action Star di Jannarella. Per l’istruttrice e tesserata Jumping Area, sonno stati 29 i punti totali. Il ragusano Teodoro Pappalardo (C.I. del Castello; istruttore Paolo Toscano) in sella a Kellemoi del Castello si è aggiudicato, invece, la medaglia di bronzo con 27 punti d’onore.

Carbone prima nella categoria Junior/Children

Parla siracusano il campionato regionale invernale 1° grado Junior/Children che porta la firma di Francesca Paola Carbone in sella a Magical Night. Per la children del C.E. Aretuseo (Istruttore Marcello Ortisi) punteggio totale di 23. Serrata lotta per le prime tre posizioni del podio. La medaglia d’argento è andata con un solo punto di scarto (22) alla rappresentante dell’Horse Paradise (Istruttore Vinicio Cavarra) Martina Gervasi in sella a Cascatina della Caccia. Medaglia di bronzo per la siracusana Sofia Contarini (Equitazione Siracusana Asd; istruttore Valerio Contarini) in sella ad Andiama V’t Gellut Z (18 punti).

Nella foto: Salvatore Genuardi su La Peppa