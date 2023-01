Ad Augusta i campionati regionali invernali di salto ostacoli, 300 i binomi a caccia di gloria

Edoardo Ullo di

19/01/2023

Augusta capitale regionale del salto ostacoli… invernale. È tutto pronto negli impianti dell’Adim che si trovano nel comune del Siracusano, per l’edizione 2023 dei campionati regionali invernali di salto ostacoli.

Le gare di quella che sarà la terza edizione, si disputeranno questo fine settimana, ovvero sabato 21 e domenica 22 gennaio. Sono attesi circa 300 binomi provenienti da tutta la Sicilia pronti a darsi battaglia sul campo per ottenere un posto sul podio. E per scrivere il nome del successore di Dario Agosta, vincitore lo scorso anno a Pozzallo dell’alloro e di Salvatore Caccamo che nel 2021 trionfò a Ragusa.

Il campionato regionale invernale aveva già riscosso ampi successi nei primi due anni di vita, per questo il consiglio del comitato regionale Fise Sicilia diretto da Fabio Parziano ha deciso di andare avanti e confermare l’evento nel calendario delle manifestazioni di interesse regionale anche per il 2023.

Campionati regionali invernali, i titoli in palio

Non solo l’alloro assoluto. Sono diversi, infatti, i titoli che saranno assegnati nella due giorni megarese: Campionato 2° grado, Campionato 1° grado, Campionato Brevetto, Criterium 2° grado, Criterium 1° grado, Criterium Brevetto, Criterium Esordienti, Campionato Esperti Pony, Campionato Speranze Pony, Campionato Promesse Pony, Campionato Esordienti Pony, Campionato Debuttanti Pony. Sarà di 5 mila euro il montepremi in palio.

A dirigere le coreografie del campo gara saranno i direttori di campo Giancarlo D’Aquila e Salvatore Bruno. La giuria, presieduta da Rita Rizzo, sarà composta da Cristina Chiarenza, Maria Letizia Pasetti, Adriana Spinoso, Ferdinando Girella e Federica Barbaro.

Augusta ha ospitato i campionati regionali del 2022

I campi dell’Adim di Agusta tornano ad ospitare una competizione regionale. Ad inizio giugno del 2022 l’impianto fece da palcoscenico ai campionati siciliani. Anche in quell’occasione, oltre 200 binomi provenienti da tutta l’isola diedero vita alla kermesse. Il cavaliere catanese Gabriele Carrabotta del New Eagles Club si aggiudicò il titolo in un’edizione dominata dai binomi etnei. Al secondo posto Elisabetta Varcirca. Sul gradino più basso del podio, invece, il palermitano Matteo Allò.