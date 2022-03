Salto ad ostacoli, piazza d’onore per il fratello minore Renato

Dario Agosta in sella a Uffa vince con un doppio netto il Gran Premio Jumping Pozzallo, categoria C140 a due manches che si è svolto oggi, domenica 27 marzo, negli impianti di Terre Rosse del centro del Ragusano.

Il cavaliere catanese tesserato per l’Asd Il Ciliegio, che proprio in questo campo a inizio stagione si è laureato campione regionale invernale sempre in sella a Uffa, ha chiuso le due prove previste dal regolamento di gara senza errori e con il tempo di 41”39 sul tracciato decisivo.

Il Gran Premio Jumpig Pozzallo, un “affare di famiglia”

Il Gran Premio di oggi è stato un “affare di famiglia”, perché a conquistare la piazza d’onore è stato il fratello e compagno di circolo del vincitore, Renato Agosta che in versione Milenca Van’t Martendonkerf è stato l’unico, oltre al fratello maggiore a riuscire a chiudere con doppio netto (44”40) il tracciato di gara.

Il terzo posto del Gran Premio Jumping Pozzallo è andato a Gabriele Guastella in sella a Itouch Dhh. Ottimo tempo per lui: 38”89, ma un errore nella prima manche non ha consentito al giovane cavaliere tesserato per Equitazione Siracusana Asd di raggiungere la vetta della classifica finale della gara.

A Pozzallo la prima tappa di selezione per la Coppa del Presidente

L’appuntamento di Pozzallo, organizzato dal C.I. San Bartolo, è stato valido come prima delle tre tappe di selezione che individueranno la squadra di giovani siciliani che prenderanno parte in rappresentanza del comitato regionale alla tradizionalissima Coppa del Presidente; evento di interesse federale che ogni anno si svolge nell’ambito dello Csio di piazza di Siena.

La selezione quest’anno per la prima volta si svolge su tre tappe (anziché due), la prima appunto quella di Pozzallo, poi Buseto Palizzolo nel Trapanese negli impianti del C.I. Pietra dei Fiori dall’1 al 3 aprile e l’ultima all’Adim di Augusta nel Siracusano dal 6 all’8 maggio.

A comporre il team isolano saranno quattro binomi più una riserva che saranno individuati grazie alla classifica dedicata che, secondo quanto riportato nel Regolamento, terrà in considerazione i migliori sei risultati sulle nove giornate di gara previste nelle tre tappe (3 binomi scaturiranno dalla categoria C130 e uno dalla C125. La riserva sarà scelta, invece, dal Comitato regionale Fise Sicilia).

La classifica provvisoria dopo il primo appuntamento

Dopo il primo step, seppure la classifica sia assolutamente provvisoria viste le ulteriori tappe da disputare, i primi tre posti della graduatoria della C130 sono occupati nell’ordine dal modicano Rosario Floriddia (C.I. Caccamo) su For The Best Roy Weel, dalla siracusana Martina Gervasi (Horse Paradise Asd) su Cascatina della Caccia e dal’altra modicana Flavia Donzella (Asd C.I. Linera) su Ungaro. Per la categoria C125 al comando della classifica generale dopo la prima tappa c’è, invece, il megarese tesserato per il Coach Equestrian Team Gabriel Ortisi su Hermosa del Colle San Martino.

Gli occhi del salto ostacoli giovanile sono a questo punto puntati sul secondo appuntamento di selezione che vedrà i binomi all’opera nell’Arena del Sole del Circolo Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo, a due passi da Segesta, durante il primo fine settimana di aprile.

Foto di MagPhoto