Salto ostacoli

Prima Augusta, ora, a distanza di un mese, a Buseto Palizzolo. Marco Salvatore Franco in sella a Kainjin dei Folletti concede il bis e si aggiudica, il Gran Premio C145 a due manches, che ha chiuso la tre giorni di salto ostacoli sui campi del Centro Ippico Pietra dei Fiori nel centro del Trapanese nel nuovo appuntamento degli appuntamenti di visione federale organizzati dalla Fise.

Il giovane catanese, sedici anni lo scorso 10 febbraio si conferma in grande forma dopo successo ottenuto nel mese di febbraio ad Augusta.

Per Franco doppio percorso netto

Il cavaliere tesserato per il C.I. Valverde ha chiuso con un doppio netto la gara a due manche disegnata dallo chef de piste internazionale Giovanni Bussu e con il tempo di 38”21 si è aggiudicato la prova più importante del concorso nazionale A2*, appuntamento di visione federale, proprio sotto gli occhi del tecnico Giorgio Masiero, inviato dalla Federazione Italiana Sport Equestri per visionare i cavalieri e le amazzoni siciliane.

Secondo posto per Tomasello

Il Gran Premio di Buseto Palizzolo si è risolto al termine di una lotta serratissima che ha visto protagonisti il vincitore, ma anche l’altro catanese Massimiliano Tomasello, tesserato per La Qubba Asd, che in sella A Cum Laude Z ha messo in fila i due netti, ma non è riuscito ad abbattere il cronometro al di sotto della soglia dei 38”88, tempo valido per la seconda piazza della gara. La terza posizione porta la firma del cavaliere di casa, tesserato per il C.I. Pietra dei Fiori: Daniele Nicastri, che in sella a Dindolò ha ultimato la sua gara con un totale di 6 penalità (2/4; 50;01).

La palermitana Piccolo protagonista nella seconda giornata di gare

La palermitana Manuela Piccolo, ma tesserata ormai per il C.I. Valverde di Catania, si è aggiudicata la gara clou di sabato 12 marzo, seconda giornata di competizioni. In sella ad Actionmaker Z, infatti, Piccolo ha messo a segno la migliore prestazione della C140 a fasi consecutive, chiudendo senza errori nel tempo di 32”86, proprio davanti a Marco Salvatore Franco, secondo, questa volta in versione Quick Step 8 (0/0; 35”07) e all’altro palermitano Matteo Allò, terzo, in sella a Susy Prinzies (0/0; 36”35).

L’evento a Buseto Palizzolo

Nella giornata di apertura della manifestazione, quella di venerdì 11 marzo, Giuseppe Genuardi si era aggiudicato la C135 a tempo. In sella a La Peppa il cavaliere palermitano tesserato per l’Asd Sporting Wolf ha chiuso senza errori agli ostacoli e con il tempo di 62”40.

La piazza d’onore della prova è andata alla ragusana della SIR Alessia Ruggieri su Carlina del Castello (0; 64”17), mentre Marco Salvatore Franco su Kainjin dei Folletti, con la sua terza posizione (0; 65”26) cominciava la scalata verso il Gran Premio finale.

Ottimo il giudizio complessivo di Giorgio Masiero, tecnico inviato dalla Federazione per visionare i binomi presenti in Sicilia. “Sono tornato in questa splendida terra dopo qualche tempo – ha detto Masiero – e sono rimasto positivamente impressionato dai ragazzi e dagli istruttori e soprattutto dalla loro volontà di far bene. Ho notato con piacere che in Sicilia il livello dei giovani sta davvero crescendo giorno dopo giorno e posso dire che non hanno nulla da invidiare ai coetanei del resto d’Italia”, ha concluso il tecnico.

Ad Ambelia la terza tappa degli appuntamenti di visione federale

Ultimato il secondo dei tre appuntamenti di visione federale si guarda già al terzo in programma dall’8 al 10 aprile negli impianti della Tenuta di Ambelia a Militello Val di Catania.