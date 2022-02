Salto ad ostacoli, il 16enne si aggiudica

Il giovanissimo cavaliere catenese Marco Salvatore Franco in sella a Kaijin dei Folletti ha vinto il Gran Premio C145 a due manches del concorso nazionale A2* di salto ostacoli che si è svolto nel weekend negli impianti dell’Adim di Augusta nel Siracusano.

Appuntamento di estrema importanza per Federazione Italiana Sport Equestri che ha inviato in Sicilia il tecnico nazionale del settore giovanile e pony Giuseppe Forte per valutare i binomi siciliani. E proprio sotto gli occhi di Forte è arrivato il successo del giovanissimo Franco, 16 anni lo scorso 10 febbraio.

Vittoria ipotecata dopo la prima manche

Il cavaliere del C.I. Valverde aveva già apposto un’imponente ipoteca sulla gara facendo registrare il più veloce percorso netto della prima manche; situazione che gli ha consentito di vedere all’opera tutti i suoi avversari prima di assestare il fendente finale: il secondo e decisivo netto guarnito dall’altrettanto ottimo tempo di 44”82. La piazza d’onore del Gran Premio è andata alla compagna di circolo del vincitore: Elisabetta Vacirca.

Secondo posto per l’amazzone catanese Elisabetta Vacirca

In sella a Figaro Van’t Gestelhof l’amazzone catanese ha messo in fila due percorsi netti, ma fermato il cronometro a 47”53. Terzo posto per il siracusano Dario Fazio, tesserato per il Coach Equestrian Center, su Black Lady (0/0; 48”54). Solo tre i doppi netti registrati sui tracciati disegnati dallo chef de piste di fama internazionale Giovanni Bussu presente ad Augusta nelle tre giornate di gara.

Cannella protagonista sabato nella C140

Parla palermitano la gara grossa della prima giornata, quella di sabato 19 febbraio. A dominare la C140 a fasi consecutive è stato, infatti, Ruben Cannella in sella a Douglas III. Il sedicenne tesserato per l’Asde Villa Pensabene è uscito dal campo senza errori e con il miglior tempo alla seconda fase di gara 25”30. La piazza d’onore della gara è andata ancora a Dario Fazio e Black Lady (0/0; 31”19), mentre terzo posto, a pochissimi centesimi di secondo, per la palermitana Manuela Piccolo (C.I. Valverde) su Oliver Twist Bay (31”39).

Agosta vincitore venerdì della C135

Dario Agosta (Asde Il Ciliegio) e Uffa, binomio campione regionale d’inverno in carica, ha vinto nella giornata di apertura di venerdì la C135 a tempo (0; 62”03). Alle sue spalle secondo posto per la giovane palermitana Federica Gallo (C.I. Riders Club) su Vladimir (0; 63”42), mentre terzo posto proprio per Cannella e Douglas III (0; 63”84).

Parziano “Qualità e quantità crescenti in Sicilia”

“Sono molto soddisfatto della partecipazione (340 binomi al via) ha detto Fabio Parziano, presidente del comitato regionale Fise Sicilia – ma anche della qualità tecnica dei nostri giovani e dell’ottimo lavoro che gli istruttori stanno svolgendo a casa. Un dato che conferma la crescita quantitativa e qualitativa del nostro movimento equestre in Sicilia”.

Gli altri due appuntamenti di visione federale in programma

Si chiude così il primo dei tre appuntamenti di visione federale voluti dalla Fise e organizzati dal comitato regionale. Gli altri due concorsi sono già in programma dall’11 al 13 marzo negli impianti del C.I. Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo, nel Trapanese, e dall’8 al 10 aprile alla Tenuta di Ambelia di Militello Val di Catania.