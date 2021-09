Tra gli Under 21, guida Gabriele Guastella

Marchese ha vinto col tempo di 43″15 e quattro penalità totali nelle due manche

Bene Gaia Cancemi, seconda con un tempo inferiore ma con otto penalità

Grabriele Guastella guida la Coppa delle regioni Cavalli Under 21 per la selezione di Fieracavalli a Verona

A metà ottobre seconda tappa di qualificazione a Buseto Palizzolo

È Matteo Marchese in sella a Basilea il vincitore del Gran Premio C145 a due manches che ha chiuso il concorso nazionale A2* di salto ostacoli che si è svolto negli impianti dell’Adim di Augusta in provincia di Siracusa.

Il cavaliere siracusano tesserato per l’Equitazione siracusana Asd ha chiuso il tracciato disegnato dai direttori di campo Gabriele Vulcanico e Giancarlo D’Aquila, con quattro penalità nella prima manche, un netto nel tracciato decisivo e il tempo di 43″15.

Gaia Cancemi al secondo posto

Non è bastato il tempo impiegato di 38″54 la castelvetranese Gaia Cancemi e il suo Sirthago per vincere la gara, visto che l’amazzone tesserata per il Centro Ippico Caccamo, seconda classificata, ha ultimato la gara con 8 penalità totali con un errore nella prima e uno nella seconda manche di gara.

Il terzo posto del Gran Premio è andato, invece, al catanese Carlalberto Marchese. In sella a Heart-Beat vd Bisschop il cavaliere tesserato per il Jumping Area ha commesso anche lui un errore nella prima e un errore nella seconda manche chiudendo con un totale di 8 penalità e il tempo di 41″30.

Selezione per la squadra Under 21

Il concorso nazionale A2* di Augusta è stato valido come prima tappa di selezione per la squadra Under 21 e per i binomi pony che rappresenteranno la Sicilia in occasione delle gare di interesse federale che si svolgeranno in occasione della prossima edizione di Fieracavalli a Verona nel primo fine settimana di novembre.

Guida Gabriele Guastella

Al termine della prima tappa la classifica provvisoria della selezione riservata agli Under 21 per la Coppa delle regioni cavalli è guidata dal siracusano Gabriele Guastella su Itouch Dhh (33,80; Equitazione Siracusana Asd), seguito dalla catanese Rebecca Longo su Mistero de Villanova (31,80; Asde Il Ciliegio) e Nunzio Carcione su Benedickt 35 (30,80; C.I Valverde) e dalla palermitana Manuela Piccolo su Heylo (28,12; C.I. Valverde).

In gara anche i pony

Per quanto riguarda i pony la graduatoria vede nelle prime posizioni: per la categoria CP115 la palermitana Aurora Rosa Caruso su Ocean Aengus (Riders Club; 36,00); per la categoria BP110 la siracusana Isabella Cinquegrana su Arbercombie (Centro Equestre Aretuseo; 35,80) e la catanese Sofia Contarini su Ulisse (Equitazione Siracusana Asd; 35,60), mentre per la categoria BP100 la castelvetranese Rita Cervellione su Lodovica (Riders Club; 35,40) e la catanese Costanza Ciancico su Rathturtin Tara (C.I. Valverde; 34,02).

A Buseto Palizzolo la seconda tappa di selezione

Giochi ancora assolutamente aperti per i giovani cavalieri e le giovani amazzoni siciliane che ambiscono a conquistare un pass per rappresentare la Sicilia a Verona, perché quella di Augusta è stata solo la prima tappa di selezione. Ci sarà una seconda possibilità, quando dal 15 al 17 ottobre negli impianti del Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani si svolgerà la seconda e decisiva tappa di selezione, che decreterà la squadra cavalli e i binomi pony che prenderanno parte alla competizione scaligera di inizio novembre.