La seconda prova si disputerà a Buseto Palizzolo dal 15 al 17 ottobre

Due le prove di selezione in Sicilia per la prossima Fieracavalli che si terrà nella città scaligera

Prima tappa dal 17 al 19 settembre negli impianti Adim di Augusta nell’ambito di un concorso nazionale di A2*

Secondo appuntamento fissato dal 15 al 17 ottobre al Circolo Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo

Si avvicina l’autunno e torna puntuale come ogni anno il momento delle selezioni dei cavalieri e delle amazzoni siciliane della disciplina del salto ostacoli che rappresenteranno la Sicilia in occasione della prossima Fieracavalli di Verona in ArenaFISE in programma a novembre.

Due tappe di selezione nell’isola

La Sicilia si è organizzata per selezionare i suoi alfieri e lo farà in due diverse occasioni. La prima tappa è in programma proprio durante il prossimo fine settimana dal 17 al 19 settembre negli impianti dell’Adim di Augusta, in provincia di Siracusa, nell’ambito di un concorso nazionale di categoria A2*.

Il secondo appuntamento di selezione, grazie al quale saranno definitivamente individuati cavalieri e amazzoni che partiranno per Verona, si svolgerà invece a distanza di un mese dal 15 al 17 ottobre negli impianti del Circolo Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani.

Le competizioni di Verona

Sono diverse le competizioni di interesse federale in programma nella città scaligera che lo scorso anno, per via dell’emergenza sanitaria, ha visto un anno di stop. Per i cavalli la tradizionalissima Coppa delle Regioni, mentre per i pony il Trofeo Pony, il Campionato Pony e la Coppa delle regioni Pony di salto ostacoli.

Le selezioni per i cavalli

La selezione della Coppa delle regioni cavalli si svolgerà su categorie C130 ed è riservata a Junior e Young rider tesserati in Sicilia. La squadra isolana sarà composta da 5 binomi, dei quali uno parteciperà a titolo individuale.

Le qualificazioni per i pony

Per quanto riguarda invece i pony, saranno cinque i binomi selezionati e per la precisione il primo classificato della graduatoria di selezione per la categoria C115, i primi due della BP110 e i primi due della BP100. Questi binomi prenderanno parte alle diverse gare riservate ai pony in terra scaligera.