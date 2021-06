Dal 4 al 6 giugno

Lungo weekend al circolo Ippico Pietra dei Fiori

14 titoli in palio, 330 binomi in gara

Salvatore Caccamo in sella a Joker difende la sua leadership

Tutto pronto per i campionati regionali di salto ostacoli che si disputeranno nel weekend, dal 4 al 6 giugno, al circolo Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo.

Conclusa la spedizione siciliana a Roma per le gare nazionali inserite nel ricco palinsesto sportivo dell’88°CSIO di Roma – Piazza di Siena il salto ostacoli isolano si radunerà, dunque, nel centro ippico a due passi da Segesta per un altro fine settimana di sport.

Quattordici titoli in palio

A sfidarsi saranno tutti i migliori cavalieri e amazzoni siciliane nelle diverse categorie in programma. Saranno 14 i titoli in palio, suddivisi tra l’altro per le diverse fasce d’età dei partecipanti.

Nel fine settimana saranno assegnate le medaglie di Campionato 2° grado, Campionato 1° grado, Campionato Brevetto, Criterium 2° grado, Criterium 1° grado, Criterium Brevetti, Trofeo Brevetto, Campionato Future Pony, Campionato Emergenti Pony, Campionato Esordienti Pony, Campionato Giovanissimi Pony, Campionato Speranze pony, Campionato Promesse Pony e Trofeo Pony.

Tre giornate, 330 binomi in gara

Saranno tre le giornate di gara, da venerdì 4 a domenica 6, durante i quali i 330 i binomi impegnati in campo saranno chiamati a dare il massimo per combattere per un posto sul podio.

Tra loro a difendere il titolo di campione assoluto ci sarà anche Salvatore Caccamo insieme al fidato Joker, cavallo con cui il cavaliere modicano è salito sul primo gradino del podio 2020 negli impianti dell’Adim di Augusta. E si era aggiudicato la prova stagionale di fine aprile proprio nello stesso impianto.

L’assegnazione dei titoli è programmata per l’ultima giornata di domenica.

A dirigere le coreografie dei due campi gara nei quali si svolgeranno le competizioni saranno il catanese Gabriele Vulcanico, il siracusano Giancarlo D’Aquila e i palermitani Salvatore Bruno e Francesco Pagano. La giuria di gara sarà presieduta da Germana Veneziani.

“Il Campionato regionale – ha detto il Presidente Fise Sicilia, Fabio Parziano – è l’appuntamento clou della stagione in Sicilia. Si tratta di un momento di sport e di confronto importantissimo per tutte le categorie di tesserati che in occasione di questo evento hanno la possibilità di misurarsi in un appuntamento dai grandi contenuti tecnici. Sono certo che il Campionato di Buseto Palizzolo sarà anche un grande momento di festa per gli sport equestri siciliani. A tutti i partecipanti voglio augurare di vivere al meglio questo momento e di raggiungere i risultati auspicati”.