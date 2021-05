La kermesse si disputerà a Roma il 29 e 30 maggio

Gli alfieri siciliani a Roma dal 29 al 30 maggio

Squadra giovanile selezionata dopo le prove a Buseto Palizzolo ed Augusta

Parziano “Sono concentrati, certo che daranno il meglio”

La rappresentativa siciliana di salto ostacoli è pronta per Roma dove parteciperà all’edizione 2021 della Coppa del Presidente. L’ambita gara a squadre vedrà contrapposti i team giovanili di tutti i comitati regionali d’Italia si svolgerà nel fine settimana, il 29 e 30 maggio nell’ambito del prestigioso 88° Csio di Piazza di Siena a Villa Borghese.

La selezione giovanile siciliana

La squadra isolana è stata scelta al termine delle due tappe di selezione svolte tra la fine di aprile e l’inizio di maggio rispettivamente a Buseto Palizzolo e ad Augusta.

A comporre il team, guidato dal capo equipe Domenico Tripoli, saranno il siracusano Gabriele Guastella (Equitazione Siracusana Asd) su Itouch Dhh (58,60 punti), i catanesi Marco Salvatore Franco (C.I. Valverde) su Kaijin dei Folletti (58,00) e Rebecca Longo (Il Ciliegio Asd equestre) su Mistero de Villanova (54,92) e il palermitano Matteo Allò (Riders Club) su Susy Prinzies (54,84). Riserva la palermitana Alessia Giunta (Asd equestre Villa Pensabene) in sella a Fimosa de la Pomme (49,52).

Tre palermitane nella gara riservata ai pony

Non solo la squadra siciliana sarà in campo nel prossimo fine settimana romano, perché a prendere parte alle concomitanti gare riservate ai pony hanno ottenuto la qualifica tre giovanissime palermitane. Si tratta delle palermitane Aurora Rosa Caruso su Ocean Aengus ed Alice Gravagno su Sugar Mood entrambe tesserate per il Riders Club e di Rachele Campanella su Pablo (Asde Villa Pensabene).

Piazza di Siena si presenta in bella mostra grazie al lavoro della federazione italiana Sport Equestri che insieme a Sport e Salute organizza dal 2017 l’appuntamento capitolino. La Coppa del Presidente si svolgerà al galoppatoio di Villa Borghese, nel nuovo campo realizzato grazie all’intervento congiunto di Fise e Sport e Salute per il recupero di una vecchia area abbandonata.

“Ho visto i ragazzi concentrati”

“Partecipare al concorso di Piazza di Siena per i colori della propria regione – ha detto il presidente del Comitato Regionale Fise, Fabio Parziano – è il sogno di tutti i giovani cavalieri siciliani. Allo stesso tempo avere l’opportunità di stare vicino ai ‘top rider’ del mondo, impegnati nello CSIO di Roma, è un gran bel premio. Ai nostri straordinari ragazzi auguro di vivere al meglio questa bellissima esperienza sportiva e di vita. Dal punto di vista sportivo li ho visti tutti molto concentrati e sono certo che daranno il meglio sul campo per tenere alti i valori della nostra regione”.