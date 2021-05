Salto ostacoli, ecco la squadra siciliana che parteciperà alla Coppa del Presidente

Edoardo Ullo di

10/05/2021

Scelti i cinque binomi al termine delle due prove di selezione A Roma anche tre binomi per la categoria pony L’amazzone Gaia Cangemi vince il Memorial Nino D’Aquila È pronta la squadra siciliana per la Coppa del Presidente di salto ostacoli che si terrà a Roma a Piazza di Siena dal 26 al 30 maggio prossimi. La selezione ha preso il volto definitivo dopo le gare di ieri all’Adim di Augusta. I binomi qualificati per Piazza di Siena A comporre la squadra saranno il siracusano Gabriele Guastella (Equitazione Siracusana Asd) su Itouch Dhh (58,60 punti), i catanesi Marco Salvatore Franco (C.I. Valverde) su Kaijin dei Folletti (58,00) e Rebecca Longo (Il Ciliegio Asd equestre) su Mistero de Villanova (54,92) e il palermitano Matteo Allò (Riders Club) su Susy Prinzies (54,84). Riserva del team sarà la palermitana Alessia Giunta (Asd equestre Villa Pensabene) in sella a Fimosa de la Pomme (50,94). Per scegliere i componenti del team isolano il comitato Regionale Fise Sicilia aveva previsto due tappe. Ieri quella di Augusta che ha fatto seguito alla prima svolta nel weekend del 25 aprile negli impianti del C.I. Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo. Il team è stato individuato grazie alla somma dei punteggi conseguiti dai binomi in occasione dei due appuntamenti, quindi, sul campo e in considerazione delle prestazioni effettuate. La Coppa del Presidente di Roma è un’ambitissima manifestazione a squadre di salto ostacoli che vede ogni anno contrapposte tutte le squadre giovanili dei diversi comitati regionali Fise d’Italia. Il valore aggiunto dell’evento è che si svolge proprio in concomitanza del tradizionale Concorso internazionale ufficiale di Roma che, nello splendido scenario di Villa Borghese, vedrà la partecipazione di grandissimi campioni del salto ostacoli mondiale. Il team siciliano per la categoria pony Insieme ai ragazzi di Coppa a staccare un pass per Piazza di Siena, al termine del Pony Master Show di Arezzo e del Test Event di Manerbio, erano state anche tre giovani amazzoni con i loro pony. Si tratta delle palermitane Aurora Rosa Caruso su Ocean Aengus e Alice Gravagno su Sugar Mood entrambe tesserate per il Riders Club e di Rachele Campanella su Pablo (Asde Villa Pensabene), che prenderanno parte alle gare nazionali riservate ai binomi sui pony. “Sono certo – ha detto il presidente del comitato regionale Fise Sicilia, Fabio Parziano – che i nostri giovani potranno dire la loro in occasione di questo importantissimo appuntamento federale. Ad ogni modo sono sicuro che la partecipazione a un evento così importante contribuirà ad arricchire un bagaglio di esperienze sportive e di vita fondamentali per la crescita di ognuno di loro, non solo come sportivi, ma anche come persone”. A Gaia Cancemi il Memorial Nino D’Aquila Nel frattempo in occasione del concorso ippico nazionale A2* Memorial Nino D’Aquila, che si è concluso negli impianti dell’Adim di Augusta è stata l’amazzone di Castelvetrano Gaia Cancemi ad aggiudicarsi il Gran Premio, una prova a due manches (h. 145). In sella a Sirthago de Brekka Cancemi, tesserata per il C.I. Caccamo, ha chiuso la sua prova con un doppio netto e il più veloce tempo sul tracciato decisivo: 42”31. Stesso computo finale di penalità anche per il palermitano Santo Leticia (Riders Club), che ha però tagliato il traguardo in 43”30, in sella a Vladimir, conquistando la piazza d’onore. Terzo posto per il binomio Campione regionale in carica, il modicano Salvatore Caccamo (C.I. Caccamo) in sella a Joker, che hanno fatto registrare il miglior tempo di 40”29, ma anche un errore nella prima manche.

